Шойгу рассказал о снижении в России числа аварий с военными самолетами

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество аварий с военными самолётами в России снизилось почти в 2,5 раза за последние несколько лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза", - заявил Шойгу.

"Это говорит о том, что безопасность полётов в Вооружённых силах поддерживается на достаточно высоком уровне", - добавил министр.

Он отметил, что с 2013 года идёт массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются её тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полёта. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - сказал глава Минобороны.