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РИА Новости

Шойгу рассказал о снижении в России числа аварий с военными самолетами

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество аварий с военными самолётами в России снизилось почти в 2,5 раза за последние несколько лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза", - заявил Шойгу.
"Это говорит о том, что безопасность полётов в Вооружённых силах поддерживается на достаточно высоком уровне", - добавил министр.
Он отметил, что с 2013 года идёт массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.
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"Постоянно улучшаются её тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полёта. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - сказал глава Минобороны.
По его словам, военные аэродромы также оборудуются современными системами управления полётами и средствами связи.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
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