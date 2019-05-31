Ямал нарастит оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нарастит оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов в 2024 году, сообщает правительство ЯНАО.
В пятницу на совещании при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе обсуждалась реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предполагает увеличение объема экспорта в денежном выражении – для каждого региона установлен свой показатель. Ямал должен нарастить оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов США в 2024 году. В настоящее время в округе сертифицированы по нормам Евросоюза три предприятия: МП "Ямальские олени", МУП "Паюта" и ООО "Возрождение", - говорится в сообщении.
Мясо оленя Ямал поставляет в Европу с 2008 года. За 11 лет в Швецию, Германию и Финляндию отправлено более четырех тысяч тонн оленины. С прошлого года в округе приступили к освоению нового перспективного направления – экспорта оленьих шкур. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" поставил в Финляндию 5,5 тысяч шкур. В этом году уже все три ямальских сертифицированных предприятия планируют экспортировать 13 тысяч шкур.
В настоящее время ведется работа по выходу ООО "Салехардский комбинат" на рынок Китайской Народной Республики, предприятие проходит процедуру сертификации. Поставки планируется начать в 2021 году.
Для достижения показателей регионального проекта будет проводиться комплексная работа: техническое перевооружение предприятий, расширение ассортимента продукции.
Один из проблемных вопросов при развитии экспорта – высокая стоимость транспортировки товаров. Сегодня российские организации могут получать компенсацию из федерального бюджета на вывоз продукции по железной дороге. Но у ямальских производителей такой возможности нет – округ не включен в перечень получателей этой субсидии. Предложение внести изменения в действующие правила компенсации затрат и включить железнодорожные станции Ямала в федеральный перечень будет направлено в министерство сельского хозяйства РФ, уточняют власти округа.