Ямал нарастит оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нарастит оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов в 2024 году, сообщает правительство ЯНАО.

В пятницу на совещании при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе обсуждалась реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предполагает увеличение объема экспорта в денежном выражении – для каждого региона установлен свой показатель. Ямал должен нарастить оборот экспорта до 6,1 миллиона долларов США в 2024 году. В настоящее время в округе сертифицированы по нормам Евросоюза три предприятия: МП "Ямальские олени", МУП "Паюта" и ООО "Возрождение", - говорится в сообщении.

Мясо оленя Ямал поставляет в Европу с 2008 года. За 11 лет в Швецию, Германию и Финляндию отправлено более четырех тысяч тонн оленины. С прошлого года в округе приступили к освоению нового перспективного направления – экспорта оленьих шкур. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" поставил в Финляндию 5,5 тысяч шкур. В этом году уже все три ямальских сертифицированных предприятия планируют экспортировать 13 тысяч шкур.

В настоящее время ведется работа по выходу ООО "Салехардский комбинат" на рынок Китайской Народной Республики, предприятие проходит процедуру сертификации. Поставки планируется начать в 2021 году.

Для достижения показателей регионального проекта будет проводиться комплексная работа: техническое перевооружение предприятий, расширение ассортимента продукции.