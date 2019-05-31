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РИА Новости

Российская электроника занимает менее 20% в общем объеме госзакупок

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственная площадка технопарка
Производственная площадка технопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производственная площадка технопарка. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Доля отечественной электроники составила менее 20% от всего объема госзакупок IT-продукции в 2018 году, заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко в ходе заседания бюро Союза машиностроителей России.
"Объем продаж предприятий радиоэлектронного кластера продукции для федеральных органов исполнительной власти в сегментах медицинского оборудования, вычислительной техники, телеком-оборудования и другой электроники в 2018 году составил 18 миллиардов рублей. При этом объем госзакупок только в сфере IT и телеком-техники составляет не менее 100 миллиардов рублей в год", - сказал Сахненко.
По его словам, на рынке госзакупок продолжает преобладать зарубежная продукция, несмотря на наличие российских аналогов, сопоставимых по качеству и характеристикам. Потому Сахненко предложил принять "точечные запретительные меры" на использование иностранной IT-продукции в госорганах.
"Но речь не об ограничении конкуренции, а о том, что сегодня необходимо создать условия, при которых разрабатывать и производить в России будет либо выгодно, либо обязательно в обмен на совместное присутствие на российском рынке", — пояснил он.
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В свою очередь президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев предложил ввести льготное налогообложение для российских радиоэлектронных предприятий. "Государство не пострадает, если освободит предприятия радиоэлектроники от части налогов, чтобы сделать их конкурентоспособными", - отметил он.
В мероприятии, посвященном диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве радиоэлектроники, и повышению их конкурентоспособности, также приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
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