Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

"В Санкт-Петербургское УФАС России 31 мая поступило две жалобы от петербуржцев на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники: "Акция кастрация. Кот - 1 тысяча рублей. Кошка – 2,5 тысячи рублей. Неверный муж - бесплатно"... Жалобы будут рассмотрены Санкт-Петербургским УФАС России в установленные законом сроки", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что жалобы горожан также будут перенаправлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет" и специалистам городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

По ее словам, заявители, в частности, расценили рекламное объявление как проявление дискриминации по половому признаку.

"Я нахожу текст данной рекламы... оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также сознательной дискриминацией по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми. На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей", - привела представитель УФАС выдержку из обращения одного из заявителей.