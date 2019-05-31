Парубий пообещал команде Зеленского "горящую землю под ногами"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами". Трансляция заседания Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами". Трансляция заседания доступна на ютьюб-канале информационного управления парламента.

На заседании Рады спикер раскритиковал предложения соавтора предвыборной программы президента Бориса Шефира изменить квоты на украинский язык на радио и ТВ, а также отменить закон о языке.

"Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства — украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", — заявил Парубий.

Ранее совладелец студии "Квартал 95" и бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне. По его словам, отмена закона о государственном языке может стать первым шагом к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, Шефир признался, что надеется на пересмотр квот на украинский язык в СМИ.