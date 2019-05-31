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РИА Новости

Парубий пообещал команде Зеленского "горящую землю под ногами"

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами". Трансляция заседания доступна на ютьюб-канале информационного управления парламента.
На заседании Рады спикер раскритиковал предложения соавтора предвыборной программы президента Бориса Шефира изменить квоты на украинский язык на радио и ТВ, а также отменить закон о языке.
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"Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства — украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", — заявил Парубий.
Ранее совладелец студии "Квартал 95" и бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне. По его словам, отмена закона о государственном языке может стать первым шагом к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, Шефир признался, что надеется на пересмотр квот на украинский язык в СМИ.
Президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" незадолго до того, как покинул пост. Документ предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В России закон раскритиковали. По словам постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев". Глава МИД Сергей Лавров отметил, что закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС, а это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пусть себе под ноги глянет!?)),, там уже тлеет!))..
31 мая, 16:33
Александр Гриненко
2410000
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