Парубий пообещал команде Зеленского "горящую землю под ногами"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами". Трансляция заседания доступна на ютьюб-канале информационного управления парламента.
На заседании Рады спикер раскритиковал предложения соавтора предвыборной программы президента Бориса Шефира изменить квоты на украинский язык на радио и ТВ, а также отменить закон о языке.
30 мая, 21:07Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
"Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства — украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", — заявил Парубий.
Ранее совладелец студии "Квартал 95" и бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне. По его словам, отмена закона о государственном языке может стать первым шагом к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, Шефир признался, что надеется на пересмотр квот на украинский язык в СМИ.
Президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" незадолго до того, как покинул пост. Документ предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В России закон раскритиковали. По словам постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев". Глава МИД Сергей Лавров отметил, что закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС, а это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.