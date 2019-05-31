В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая — РИА Новости. Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова, которая ответила некорректными комментариями на жалобы жителей, получила дисциплинарное взыскание, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.

Уточняется, что чиновнице сделали замечание, что повлекло лишение премии в полном объеме.

СМИ в начале мая обратили внимание на комментарий Иванцовой во "ВКонтакте", где сообщалось о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".

Глава района Андрей Трубецкой после этого заявил, что комиссия по этике проведет проверку. Кроме того, ряд интернет-изданий опубликовали скриншот удаленной переписки, с которой, по словам чиновницы, и началось скандальное общение. На нем Иванцова опровергает мнение, что властям района наплевать на жителей, после чего один из пользователей отвечает ей в оскорбительной форме.

Сама Иванцова разместила на своей странице в фейсбуке публикацию, в которой извинилась перед жителями указанных поселков.

Она признала, что была "неоправданно резка". Чиновница назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в тоне ее беседы с жителями сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.

Комментируя этот инцидент РИА Новости, Иванцова подчеркнула, что не хотела никого оскорбить и тем более обидеть.