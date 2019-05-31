На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

На этот раз Порошенко подозревают в захвате власти, что проявилось в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март — май 2019 года", уточняется в заявлении.

Это уже пятое дело против бывшего лидера страны. На прошлой неделе его сначала обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Следом появилась информация, что Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Кроме того, Портнов подал заявления о незаконном завладении телеканалом " Прямой ", отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента.

Он подчеркнул, что на очереди — десятки других обвинений, но "в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".

Также Порошенко проходит свидетелем по уголовному делу о гибели людей во время Евромайдана.