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РИА Новости

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
На этот раз Порошенко подозревают в захвате власти, что проявилось в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март — май 2019 года", уточняется в заявлении.
Это уже пятое дело против бывшего лидера страны. На прошлой неделе его сначала обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Следом появилась информация, что Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
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"Выкрутится". Политолог оценила перспективы уголовных дел против ПорошенкоНа Украине возбудили третье уголовное дело против Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала сомнение в том, что разбирательства окажут какое-то влияние на политическую деятельность бывшего украинского лидера.
Кроме того, Портнов подал заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента.
Он подчеркнул, что на очереди — десятки других обвинений, но "в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".
Также Порошенко проходит свидетелем по уголовному делу о гибели людей во время Евромайдана.
Портнов считает, что экс-президент "к началу июля может быть помещен в следственный изолятор".
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет уж, радуйтесь таким успехам в другой стране. Завидовать ту не чему и тем более желать России такую вакханалию.
31 мая, 15:53
Ryskin Andy
4220005
Портнов шьет Петрухе дело. Как символично... ))
31 мая, 15:52
bberserker79
15100002
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