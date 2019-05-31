Титов рассказал о решении арбитров РСПП по делу Baring Vostok

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комиссия по этике РСПП признала, что миноритарии банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян использовали в деле против Baring Vostok уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, и рекомендовала отозвать из Следственного комитета заявление против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, назвавший это решение комиссии знаковым.

Глава РСПП Александр Шохин в марте говорил, что комиссия по этике при РСПП намерена рассмотреть претензию Baring Vostok к миноритариям банка "Восточный" в отсутствие ответчиков. Претензия была подана против Аветисяна, Юсупова и компании "Финвижн Холдингс". Юсупов является непосредственным акционером "Восточного" с долей 4,8% уставного капитала, Аветисян владеет 32,02% через "Финвижн", фонды Baring Vostok контролируют 51,62%.

Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Юсупова. При этом сам Калви заявлял в суде, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с Аветисяном. Об этом же заявлял Baring Vostok. Басманный суд Москвы в феврале арестовал Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

"По мнению панели арбитров, Шерзод Юсупов нарушил принципы 1, 6, 7 и 8 Хартии корпоративной и деловой этики РСПП. Арбитры будут рекомендовать Юсупову направить обращение в Следственный комитет России и отозвать заявление", - цитирует решение пресс-служба Титова.

"Арбитры также предложат Шерзоду Юсупову и Артему Аветисяну публично высказаться о том, что использовать уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, в частности при решении конфликта вокруг "Восточного", недопустимо", - также говорится в сообщении.

Если Юсупов в срок не выполнит рекомендации, арбитры в соответствии с регламентом предлагают комиссии по этике признать его неблагонадежным партнером.