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РИА Новости

Титов рассказал о решении арбитров РСПП по делу Baring Vostok

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комиссия по этике РСПП признала, что миноритарии банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян использовали в деле против Baring Vostok уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, и рекомендовала отозвать из Следственного комитета заявление против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, назвавший это решение комиссии знаковым.
Глава РСПП Александр Шохин в марте говорил, что комиссия по этике при РСПП намерена рассмотреть претензию Baring Vostok к миноритариям банка "Восточный" в отсутствие ответчиков. Претензия была подана против Аветисяна, Юсупова и компании "Финвижн Холдингс". Юсупов является непосредственным акционером "Восточного" с долей 4,8% уставного капитала, Аветисян владеет 32,02% через "Финвижн", фонды Baring Vostok контролируют 51,62%.
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Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Юсупова. При этом сам Калви заявлял в суде, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с Аветисяном. Об этом же заявлял Baring Vostok. Басманный суд Москвы в феврале арестовал Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
"По мнению панели арбитров, Шерзод Юсупов нарушил принципы 1, 6, 7 и 8 Хартии корпоративной и деловой этики РСПП. Арбитры будут рекомендовать Юсупову направить обращение в Следственный комитет России и отозвать заявление", - цитирует решение пресс-служба Титова.
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"Арбитры также предложат Шерзоду Юсупову и Артему Аветисяну публично высказаться о том, что использовать уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, в частности при решении конфликта вокруг "Восточного", недопустимо", - также говорится в сообщении.
Если Юсупов в срок не выполнит рекомендации, арбитры в соответствии с регламентом предлагают комиссии по этике признать его неблагонадежным партнером.
"Это очень важный шаг, как говорится, знаковый. Мы очень часто жалуемся на вмешательство силовиков в гражданские споры. Но забываем, что во многих случаях они вмешиваются не сами по себе, их приглашают такие же предприниматели. Пора установить условия честной игры, в первую очередь, в своей среде, а уж потом требовать этого от государства. Люди, которые по правилам не играют, среди "своих" должны чувствовать себя неуютно", - прокомментировал решение арбитров Титов.
Борис Титов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей
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Дело Bаring VostokБорис ТитовРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияПроисшествия
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