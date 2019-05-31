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РИА Новости

Европа была впечатлена решением Назарбаева о транзите власти, считает Туск

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
АЛМА-АТА, 31 мая – РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск, находящийся с визитом в Казахстане, в ходе встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым высоко оценил его "разумный и ответственный подход в транзите власти", сообщила пресс-служба первого президента.
На встрече Туск подчеркнул особую роль Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.
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"Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с вами. Мы высоко ценим ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом", - отметил председатель Европейского совета.
В свою очередь Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Евросоюзом.
"Мы встречались с вами несколько раз. В период вашего председательства было заключено соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и республикой Казахстан. В этом году ожидается завершение его ратификации. В целом, у нас хорошие перспективы", - отметил первый президент Казахстана.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
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Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевДональд ТускЕвропаКазахстанВ мире
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