В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" в Амурской области, сообщили в ГИБДД РФ.

Сообщается, что в пятницу в 13.00 на 1439 километре федеральной трассы "Амур" водитель "УАЗ", который, по предварительным данным, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет.