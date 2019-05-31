Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.