В Самаре МВД проверяет инцидент с женщиной, стрелявшей в собак и прохожих

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самарская полиция проверяет информацию о стрельбе, которую якобы вела местная жительница по собакам и их владельцам на улице города, сообщила РИА Новости в пятницу дежурный офицер пресс-службы областного главка МВД.

Ранее в группе "Помощь дяде Вове и его собакам" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение пользователя Екатерины Яндуковой о том, что вечером 29 мая местная жительница шла по улице Ярмарочная в направлении к улице Садовой, держа перед собой на вытянутой руке пистолет, стреляла по собакам и людям. Автор поста отметила, что в нее и ее питомцев женщина также угрожала выстрелить. К сообщению приложена фотокопия заявления в полицию.

"В отдел полиции №5 УМВД по Самаре 30 мая поступило заявление от гражданки, в котором она просит провести проверку и привлечь к ответственности женщину по факту угрозы ей (заявительнице) и ее собакам предметом, похожим на пистолет. По данному заявлению сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.