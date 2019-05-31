КПРФ предложила учредить День русского языка

"Законопроектом предлагается включить в перечень памятных дат России День русского языка - Пушкинский день России. Он подготовлен и вносится в целях дальнейшего сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния не только народов Российской Федерации, но и как средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Авторы проекта отмечают, что принятие законопроекта позволит предусматривать в федеральном бюджете средства для восстановления и развития широкой системы обучения русскому языку в зарубежных странах, увеличить численность преподавателей русского языка, обученных в России и за рубежом, расширить возможности преподавателей, обучающих русскому языку в зарубежных странах, практиковаться с выездом в Россию.

В законопроекте отмечается, что День русского языка отмечается по инициативе ООН ежегодно 6 июня - в день рождения русского поэта Александра Пушкина. В России День русского языка был введен президентским указом от 2011 года "О дне русского языка".

"Данное решение было своевременным, так как существовавшая до этого времени система подготовки преподавателей русского языка... а также запрет в ряде стран на использование русского языка в качестве языка общения резко снизили численность говорящих на русском языке граждан во всем мире. Если до 1990 года численность русскоговорящих граждан в мире насчитывалась свыше 350 миллионов человек, то уже в 2011 году их численность упала до 300 миллионов человек", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.