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РИА Новости

КПРФ предложила учредить День русского языка

Вчера, 14:27
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается включить в перечень памятных дат отмечаемый 6 июня День русского языка - Пушкинский день России, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается включить в перечень памятных дат России День русского языка - Пушкинский день России. Он подготовлен и вносится в целях дальнейшего сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния не только народов Российской Федерации, но и как средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Авторы проекта отмечают, что принятие законопроекта позволит предусматривать в федеральном бюджете средства для восстановления и развития широкой системы обучения русскому языку в зарубежных странах, увеличить численность преподавателей русского языка, обученных в России и за рубежом, расширить возможности преподавателей, обучающих русскому языку в зарубежных странах, практиковаться с выездом в Россию.
В законопроекте отмечается, что День русского языка отмечается по инициативе ООН ежегодно 6 июня - в день рождения русского поэта Александра Пушкина. В России День русского языка был введен президентским указом от 2011 года "О дне русского языка".
"Данное решение было своевременным, так как существовавшая до этого времени система подготовки преподавателей русского языка... а также запрет в ряде стран на использование русского языка в качестве языка общения резко снизили численность говорящих на русском языке граждан во всем мире. Если до 1990 года численность русскоговорящих граждан в мире насчитывалась свыше 350 миллионов человек, то уже в 2011 году их численность упала до 300 миллионов человек", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Вчера, 12:17
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КПРФГосдума РФАлександр ПушкинРоссияОбщество
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