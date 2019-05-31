В Пентагоне милитаризацию Китая в Южно-Китайском море назвали "чрезмерной"

Шанахан заявил, что такие действия Китая в Южно-Китайском море, как установка ракет земля-воздух, являются "чрезмерными" и "излишними".

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.