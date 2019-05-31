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РИА Новости

ФАС планирует совещание с Белозеровым из-за данных о росте цен на плацкарт

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о повышении тарифов на плацкарт "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и планирует специальное совещание с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
Газета "Известия" в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило ФАС разобраться. Гендиректор ФПК Петр Иванов опроверг РИА Новости повышение цен в плацкарте. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более дешевые билеты во время различных акций, уточнил Иванов. При этом в ФПК считают некорректным сравнивать цены билетов во время акций с полным тарифом.
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Эксперт рассказал, от чего зависят цены в плацкарте
"Мы занимаемся этим вопросом. Обоснованность тарифов на летний сезон будет проверена. Все исходные данные запрошены, будем разбираться с предложением провозных емкостей и корректностью применения тарифов. У нас будет разговор и специальное совещание с Олегом Белозеровым, генеральным директором РЖД. Тогда мы и сможем сделать окончательные выводы", - сообщил Артемьев.
В пресс-службе ФАС ранее сообщали журналистам, что регулятор после публикаций в СМИ о повышении цен на проезд в плацкарте разберется по каждому маршруту совместно с РЖД и опубликует выводы.
ФПК осуществляет перевозки пассажиров в поездах в дальнего следования. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК самостоятельно.
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Олег БелозеровФедеральная пассажирская компанияРЖДИгорь АртемьевЭкономика
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