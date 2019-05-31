ФАС планирует совещание с Белозеровым из-за данных о росте цен на плацкарт

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о повышении тарифов на плацкарт "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и планирует специальное совещание с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

Газета " Известия " в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило ФАС разобраться. Гендиректор ФПК Петр Иванов опроверг РИА Новости повышение цен в плацкарте. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более дешевые билеты во время различных акций, уточнил Иванов. При этом в ФПК считают некорректным сравнивать цены билетов во время акций с полным тарифом.

"Мы занимаемся этим вопросом. Обоснованность тарифов на летний сезон будет проверена. Все исходные данные запрошены, будем разбираться с предложением провозных емкостей и корректностью применения тарифов. У нас будет разговор и специальное совещание с Олегом Белозеровым, генеральным директором РЖД. Тогда мы и сможем сделать окончательные выводы", - сообщил Артемьев.

В пресс-службе ФАС ранее сообщали журналистам, что регулятор после публикаций в СМИ о повышении цен на проезд в плацкарте разберется по каждому маршруту совместно с РЖД и опубликует выводы.