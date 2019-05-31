Волочкова прокомментировала отмену концерта в Анапе

"Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели", — сказала Волочкова РИА Новости.