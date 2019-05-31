Волочкова прокомментировала отмену концерта в Анапе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова считает, что мэр Анапы, запретивший оплачивать из бюджета ее выступление, решил таким образом сделать себе рекламу.
"Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели", — сказала Волочкова РИА Новости.
Согласно тендеру, артистка должна была выступить в Анапе 8 июня на открытии курортного сезона. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком концерта выступил городской театр, начальная стоимость контракта составила 639 тысяч рублей.
Мэр Анапы Юрий Поляков отменил торги, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги.
В городской администрации позже заявили, что балерина после многочисленных звонков и сообщений от поклонников решила выступить в Анапе бесплатно.