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РИА Новости

Волочкова прокомментировала отмену концерта в Анапе

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова считает, что мэр Анапы, запретивший оплачивать из бюджета ее выступление, решил таким образом сделать себе рекламу.
"Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели", — сказала Волочкова РИА Новости.
Согласно тендеру, артистка должна была выступить в Анапе 8 июня на открытии курортного сезона. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком концерта выступил городской театр, начальная стоимость контракта составила 639 тысяч рублей.
Мэр Анапы Юрий Поляков отменил торги, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги.
В городской администрации позже заявили, что балерина после многочисленных звонков и сообщений от поклонников решила выступить в Анапе бесплатно.
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
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Юрий ПоляковАнастасия ВолочковаАнапаОбщество
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