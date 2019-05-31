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РИА Новости

Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр, на деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.
Виды города Анапа
Вчера, 11:58
Деньги, выделенные на концерт Волочковой, потратят на костюмы для театра
По словам Волочковой, за прошедшие сутки она получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал ее номер на главном летнем празднике Анапы.
"Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!" - приводятся слова балерины в сообщении.
Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы, цирк.
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
13 апреля, 23:45
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Анастасия ВолочковаАнапа
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