Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр, на деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.
По словам Волочковой, за прошедшие сутки она получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал ее номер на главном летнем празднике Анапы.
"Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!" - приводятся слова балерины в сообщении.
Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы, цирк.
13 апреля, 23:45Волочкова назвала критикующих ее людей "ущербными духом"