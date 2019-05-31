Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

"Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!" - приводятся слова балерины в сообщении.