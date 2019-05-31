Зеленский гарантировал независимость антикоррупционных органов Украины

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким заявил, что гарантирует независимость деятельности антикоррупционных органов.

"Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента в пятницу.

По данным пресс-службы, целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, а также поиск путей повышения эффективности их работы. "Участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении.