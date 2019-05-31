"Роскосмос" и РАН осенью представят доклад по исследованию планет

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Роскосмос и РАН осенью представят руководству страны совместный доклад по программе исследования Луны, Венеры и Марса, заявил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы в соответствии с решением руководства страны должны были представить совместный доклад Роскосмоса и РАН как по Луне, так и по Венере, и по Марсу осенью этого года", - сказал он журналистам.
По словам Рогозина, в октябре Роскосмос и РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д".
Ранее сообщалось, что запуск "Венеры-Д" планируется в 2029 или 2031 годах. Финансирование работ с российской стороны составит 17,37 миллиарда рублей, с американской - 300 миллионов долларов.