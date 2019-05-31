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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как Белоруссию "кинули" с советскими рублями

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 15 февраля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 15 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну "кинули" с советскими рублями.
Об этом он говорил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, участвующими в международном форуме конституционного права в Минске. Отвечая на обвинения в авторитаризме, Лукашенко сослался на то, что после распада Советского Союза белорусы "остались одни". Кроме того, по его словам, Белоруссии обещали, что она останется в советской рублевой системе.
"Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив", — цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия.
Белорусский лидер пояснил, что после этого в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, когда "народу было нечего есть".
Поэтому после развала СССР правовая система Белоруссии была нацелена на укрепление вертикали власти, продолжил Лукашенко.
"В голодной стране основное право было — накормить и одеть людей", — подчеркнул он, добавив, что главный фактор — это время, а расхождений в вопросах права и демократии у Минска ни с Западом, ни с Востоком нет.
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9 мая, 13:02
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Популярные комментарии
Весь Союз кинули с советскими рублями, какая исключительность? Где те сбережения в несколько тысяч, что родители всю жизнь откладывали на сберкнижку и накопили очень приличную по тем временам сумму?.. И это обычная история, увы.
31 мая, 12:51
nnukemonk
3300000
Что же влачитесь мистер - за что боролись на то и напоролись. Россия взяла на себя все долги и обязательства после СССР и Белоруссия и грузия и узбекистан - вышли в мир без долгов - как новорожденные
31 мая, 13:24
Андрей Филин
2700001
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