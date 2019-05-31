Лукашенко рассказал, как Белоруссию "кинули" с советскими рублями

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну "кинули" с советскими рублями.

Об этом он говорил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, участвующими в международном форуме конституционного права в Минске. Отвечая на обвинения в авторитаризме, Лукашенко сослался на то, что после распада Советского Союза белорусы "остались одни". Кроме того, по его словам, Белоруссии обещали, что она останется в советской рублевой системе.

"Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив", — цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия.

Белорусский лидер пояснил, что после этого в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, когда "народу было нечего есть".

Поэтому после развала СССР правовая система Белоруссии была нацелена на укрепление вертикали власти, продолжил Лукашенко.

"В голодной стране основное право было — накормить и одеть людей", — подчеркнул он, добавив, что главный фактор — это время, а расхождений в вопросах права и демократии у Минска ни с Западом, ни с Востоком нет.