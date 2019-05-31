На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Как заявил начальник полиции административного центра Бали города Денпасара Рудди Сетаван, с 20 по 24 мая в курортной зоне острова - городе Кута были задержаны два гражданина РФ, два гражданина Испании и один американец. Среди задержанных трое мужчин и две женщины.

"Мы все еще расследуем, как они получили кокаин и марихуану. Мы полагаем, что они являются частью международного синдиката и получили наркотики из-за рубежа", - заявил Сетаван.

По данным полиции, первым был задержан 33-летний россиянин по имени Никита. Он организовывал продажу кокаина туристам по телефону. Помимо него были задержаны 31-летняя россиянка по имени Мария, 31-летний американец Ян, 33-летняя гражданка Испании Лаура и 37-летний испанец Хуан, который долгое время управлял рестораном недалеко от Денпасара. У задержанных полиция изъяла 20,18 грамма кокаина и 44,14 грамма марихуаны.

Ранее сообщалось, что суд в Индонезии приговорил к смертной казни гражданина Франции Феликса Дорфена, который обвинялся в контрабанде наркотиков. В сентябре 35-летний Дорфен был арестован в аэропорту острова Ломбок. У француза, прибывшего на остров из Сингапура, были обнаружены четыре килограмма кокаина, экстази и амфетамина, которые были спрятаны в чемодане с двойным дном.