Спикер Рады заявил, что Зеленский спровоцировал кризис на Украине

Ранее совладелец студии "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и его бизнес-партнер заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне, квоты на украинский язык на радио и ТВ надо менять, а закон о языке отменить. Также в пятницу администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы встречи Зеленского с лидерами фракций по поводу досрочного роспуска парламента.

"В стране, к сожалению, происходит кризис, который связан с действиями президента. И обнародование стенограммы это подтвердило. Более того, мы вчера услышали, как вновь представители президента, члены его команды говорят о необходимости отменить закон о госязыке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и к, сожалению, для них это становится обычной политикой", - сказал Парубий, выступая в Раде в пятницу.