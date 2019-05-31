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РИА Новости

Спикер Рады заявил, что Зеленский спровоцировал кризис на Украине

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий . Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что президент Владимир Зеленский своими действиями спровоцировал кризис в стране.
Ранее совладелец студии "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и его бизнес-партнер заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне, квоты на украинский язык на радио и ТВ надо менять, а закон о языке отменить. Также в пятницу администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы встречи Зеленского с лидерами фракций по поводу досрочного роспуска парламента.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 12:08
В Раде заявили, что стенограмма встречи депутатов с Зеленским была изменена
"В стране, к сожалению, происходит кризис, который связан с действиями президента. И обнародование стенограммы это подтвердило. Более того, мы вчера услышали, как вновь представители президента, члены его команды говорят о необходимости отменить закон о госязыке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и к, сожалению, для них это становится обычной политикой", - сказал Парубий, выступая в Раде в пятницу.
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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