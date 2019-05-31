Началось производство первой ракеты "Союз-5"

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Производство новой ракеты "Союз-5" уже началось, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Сейчас уже, сегодня, начато изготовление баков ракеты-носителя "Союз-5". Мы отдаем себе отчет, что у нас очень жесткие сроки и мы не имеем права их сорвать. Мы считаем, что мы в состоянии их выполнить, и тот научный и производственный задел, который сегодня есть на предприятии, однозначно нам это подтверждает".
"Союз-5" — новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену российско-украинским "Зенитам". Носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 18 тонн.
Первый пуск запланирован на 2022 год.
Как отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, новая ракета будет нацелена в том числе на захват коммерческого рынка и составит конкуренцию носителям из США.