Началось производство первой ракеты "Союз-5"

"Сейчас уже, сегодня, начато изготовление баков ракеты-носителя "Союз-5". Мы отдаем себе отчет, что у нас очень жесткие сроки и мы не имеем права их сорвать. Мы считаем, что мы в состоянии их выполнить, и тот научный и производственный задел, который сегодня есть на предприятии, однозначно нам это подтверждает".

Дмитрий Баранов