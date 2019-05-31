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РИА Новости

Ракета "Союз-5" будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш")
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"). Архивное фото
САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с ними [с США] здесь пободаться, плюс ракета "Союз-5", которая будет здесь собираться, в Самаре, она нацелена именно на захват коммерческого рынка, а не только на решение государственных задач", - сказал Рогозин журналистам.
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Он добавил, что новая ракета должна быть по цене такой, чтобы при всех "ухищрениях экономической политики наших конкурентов" (в том числе, демпинге) все равно они бы не смогли снизить цену настолько, чтобы соревноваться с российскими ракетами.
Рогозин отметил, что сейчас на РКЦ "Прогресс" идет прием нового оборудования и подготовка персонала к сборке новой ракеты. Грузоподъемность "Союза-5" будет на уровне 17-18 тонн на низкую опорную орбиту.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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