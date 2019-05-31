Ракета "Союз-5" будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с ними [с США] здесь пободаться, плюс ракета "Союз-5", которая будет здесь собираться, в Самаре, она нацелена именно на захват коммерческого рынка, а не только на решение государственных задач", - сказал Рогозин журналистам.

Он добавил, что новая ракета должна быть по цене такой, чтобы при всех "ухищрениях экономической политики наших конкурентов" (в том числе, демпинге) все равно они бы не смогли снизить цену настолько, чтобы соревноваться с российскими ракетами.