Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T12:08Z
https://ria.ru/20190531/1555142213.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155511/00/1555110047_0:71:2994:1756_1036x0_80_0_0_f31707b587a4a7e5e9fb2c0b74e574bb.jpg
РИА Новости

В Раде заявили, что стенограмма встречи депутатов с Зеленским была изменена

Вчера, 12:08
1125
© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что из текста стенограммы встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций, который был обнародован администрацией президента, исчезли фрагменты заявлений.
Консультации глав фракций Верховной рады Украины с новым президентом страны Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли на минувшей неделе. Администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы.
Президент Украины Владимир Зеленский
29 мая, 15:57
Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность
"Действительно, в стенограмме есть некоторое перекручивание текста, извлечены некоторые предложения, но даже с теми изменениями каждый может подтвердить, что никаких договоренностей о закрытых списках на выборах не было достигнуто. Очень печально, что президентство начинается с антиконституционных указов (о роспуске Рады – ред.) и с неправды", - сказал Парубий.
В свою очередь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также заявил, что из обнародованной стенограммы были вырезаны фрагменты.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
22 мая, 15:34
Украинский аналитик: депутаты Рады боятся только одногоДепутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов. Ее слова прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Я ему (Зеленскому - ред.) сказал о том, что если он будет нарушать конституцию и законы Украины, (это -ред.) его будет, как Пиночета, догонять всю жизнь… В этой стенограмме, которая была обнародована, этого отрывка беседы с Зеленским нет. Я требуют от Зеленского обнародовать видео встречи и обнародовать полную стенограмму, не цензурированную", - сказал Ляшко, выступая в Раде.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Депутаты Рады Украины начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.
Заседание Верховной рады Украины
21 мая, 12:34
Политолог: у досрочных выборов в Раду есть "один большой подвох"Украинский экс-депутат объяснил, чем обернутся досрочные выборы в Раду – речь идет о возможном возвращении к власти Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
1170010
Олег ЛяшкоАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
Лента новостейМолния