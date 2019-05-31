В Раде заявили, что стенограмма встречи депутатов с Зеленским была изменена

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что из текста стенограммы встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций, который был обнародован администрацией президента, исчезли фрагменты заявлений.
Консультации глав фракций Верховной рады Украины с новым президентом страны Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли на минувшей неделе. Администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы.
"Действительно, в стенограмме есть некоторое перекручивание текста, извлечены некоторые предложения, но даже с теми изменениями каждый может подтвердить, что никаких договоренностей о закрытых списках на выборах не было достигнуто. Очень печально, что президентство начинается с антиконституционных указов (о роспуске Рады – ред.) и с неправды", - сказал Парубий.
В свою очередь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также заявил, что из обнародованной стенограммы были вырезаны фрагменты.
"Я ему (Зеленскому - ред.) сказал о том, что если он будет нарушать конституцию и законы Украины, (это -ред.) его будет, как Пиночета, догонять всю жизнь… В этой стенограмме, которая была обнародована, этого отрывка беседы с Зеленским нет. Я требуют от Зеленского обнародовать видео встречи и обнародовать полную стенограмму, не цензурированную", - сказал Ляшко, выступая в Раде.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Депутаты Рады Украины начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.
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