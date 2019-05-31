В Раде заявили, что стенограмма встречи депутатов с Зеленским была изменена

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что из текста стенограммы встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций, который был обнародован администрацией президента, исчезли фрагменты заявлений.

Консультации глав фракций Верховной рады Украины с новым президентом страны Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли на минувшей неделе. Администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы.

"Действительно, в стенограмме есть некоторое перекручивание текста, извлечены некоторые предложения, но даже с теми изменениями каждый может подтвердить, что никаких договоренностей о закрытых списках на выборах не было достигнуто. Очень печально, что президентство начинается с антиконституционных указов (о роспуске Рады – ред.) и с неправды", - сказал Парубий.

В свою очередь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также заявил, что из обнародованной стенограммы были вырезаны фрагменты.

"Я ему (Зеленскому - ред.) сказал о том, что если он будет нарушать конституцию и законы Украины, (это -ред.) его будет, как Пиночета, догонять всю жизнь… В этой стенограмме, которая была обнародована, этого отрывка беседы с Зеленским нет. Я требуют от Зеленского обнародовать видео встречи и обнародовать полную стенограмму, не цензурированную", - сказал Ляшко, выступая в Раде.