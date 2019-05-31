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РИА Новости

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду.
"Чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность МВД, я не буду принимать политического участия в выборах. Я как министр выполню свои обязанности по координации деятельности Нацполиции, Национальной гвардии, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, госпогранслужбы по обеспечению легитимного избирательного процесса", - написал Аваков в Twitter в пятницу.
Игорь Коломойский
8 мая, 10:01
Эксперт объяснил, почему Коломойский хочет оставить Авакова главой МВДПредприниматель Игорь Коломойский посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Арсена Авакова главой МВД. Смысл этого совета оценил в эфире радио Sputnik эксперт Василий Колташов.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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