Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду.
"Чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность МВД, я не буду принимать политического участия в выборах. Я как министр выполню свои обязанности по координации деятельности Нацполиции, Национальной гвардии, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, госпогранслужбы по обеспечению легитимного избирательного процесса", - написал Аваков в Twitter в пятницу.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.