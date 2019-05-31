Биолог из Калуги поселила в своей хрущевке потерявшегося лосенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Жительница Калуги Вероника Матюшина приютила у себя в квартире брошенного лосенка по кличке Майя и заменила ему мать, передает корреспондент РИА Новости.

О том, с какими трудностями она столкнулась, а также о том, почему не нужно подбирать в лесу детенышей животных, если они не ранены, Матюшина рассказала РИА Новости.

Ласковая Майя

© Фото предоставлено Вероникой Матюшиной Лосенок Майа в доме Вероники Матюшиной в Калуге © Фото предоставлено Вероникой Матюшиной Лосенок Майа в доме Вероники Матюшиной в Калуге

Вероника - директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге. По образованию – биолог, преподает биологию в школе.

"Нашли Майку 9 мая в канаве у трассы, куда она упала, чуть не столкнувшись с фурой. Ее мать с двумя лосятами переходила дорогу, один успел перебежать за ней, а Майя – нет. Ей повезло, что ее нашли проезжавшие мимо люди, потому что в грязи заметить было трудно. Лосенка передали егерям, а они – мне. Ветврач, который её у нас осматривал, определил её точный возраст - новорожденная, поэтому назвали Майей", - рассказала Матюшина.

© Фото предоставлено Вероникой Матюшиной Лосенок Майа в доме биолога Вероники Матюшиной в Калуге © Фото предоставлено Вероникой Матюшиной Лосенок Майа в доме биолога Вероники Матюшиной в Калуге

Так Майя поселилась в трехкомнатной хрущевке, где кроме Вероники живут ее муж Сергей и две их собаки.

Когда Майе исполнится два месяца, она переедет в просторный вольер, который сейчас строится специально для нее на базе "Феникса", но пока ей всего две с половиной недели. Ее нужно кормить шесть раз в сутки, в том числе и ночью, козьим молоком. Поэтому она живет в квартире. Конечно, рассказывает Матюшина, это влечет за собой ряд неудобств. Например, как все маленькие копытные, которых кормят молоком, она очень привязана к матери, поэтому ходит за Вероникой по пятам, а когда та уходит на работу, начинает кричать.

"Еще одна проблема – вывести Майю гулять. Ей очень нравится гулять на нашей базе, мы выводим ее на шлейке, но таскать ее туда-сюда проблематично, потому что постоянно надо скручивать копытца и она постоянно испытывает стресс. Если по лестнице она еще поднимается, хоть и с трудом, то спускаться копытные по лестнице не умеют. И у меня муж, как Геракл, выносит ее на своих плечах", - рассказывает Вероника.

Когда Майю видят прохожие, удивляются, просят погладить – большинство людей лосей видели только на картинках, говорит Матюшина. Но животное не очень любит посторонние руки. Вероника говорит, что это хорошо – ни к чему излишняя доверчивость.

Майя очень ласковая, любит валяться на диване. Днем она предпочитает спать на кровати, а ночью ее отправляют на коврик. Как все дети, она активная, хулиганит, начала бодаться, брыкаться, но без агрессии. Грызет провода, поэтому хозяева их убрали подальше. Соседей, рассказывает собеседница, не беспокоит скачущий над потолком лось: на полу хорошая звукоизоляция, а, кроме того, на нем настланы многочисленные одеяла, потому что у лосихи по ламинату разъезжаются копытца.

"Майя невыпускная стопроцентно. Лоси очень хорошо приручаются, и после выпуска они все равно будут приходить к людям. Поэтому для них годится полувольное содержание, как, например, как на лосиной ферме в Костромской области. У нас территория позволяет Майке жить – сначала в большом вольере, а потом по всей территории. Единственное, мы хищников наших оградим двойным ограждением", - говорит собеседница.

Матюшина отмечает, что когда появилась Майя, встала проблема, где ежедневно добывать четыре литра козьего молока. Биолог дала объявления в соцсетях. В итоге появился доброволец – салон красоты, который не только договорился о доставке с фермером, но еще и оплачивает молоко.

Проходите мимо

По словам Вероники, еще десять лет назад заботу о животных она несла на своих плечах, иногда помогали ученики. Но когда появился супруг, все изменилось.

"Муж по профессии не биолог, а театральный режиссер, но он разделяет мое увлечение. Иначе он, конечно, просто не стал бы моим мужем. Он любит животных. Он моя правая рука, опора и надежда. Он строит вольеры, наравне со мной ухаживает за животными. Он закупает корма, привозит", - говорит она.

Без истинной любви к животным, конечно, в этом деле трудно. Дома постоянно есть тот, за кем требуется неустанный уход: Вероника выкармливала птиц, лис, енотов, белок, ежей, даже волков. Волчата, например, ободрали в квартире все обои, обгрызли углы и двери, поэтому в квартире непреходящий ремонт.

"Я практически не бываю в отпуске, потому что приносят маленьких животин, которых надо кормить по часам с сосочки, молоком, и вставать к ним ночью. А утром мне бежать на работу в школу", - говорит собеседница.

Она отмечает – далеко не все животные, которых к ней приносят, нуждались в помощи изначально.

"Мы всегда уговариваем наше население не подбирать животных в лесу, не тащить их домой, чтобы потом не пришлось ехать к нам. Ведь подбирают – по незнанию! Вот сейчас девочки из приюта в Подмосковье спасают косуленка. Его... дети нашли в лесу. И вместо того, чтобы пройти мимо, они принесли домой. Все. Вернуть его на место, где его мать оставила, уже нельзя, она ушла. У нас был такой косуленок – он тоже у нас был дома, его надо было постоянно греть, массировать животик, кормить из сосочки. Я замучилась. И сейчас то же самое делают девчонки в приюте", - поделилась Матюшина.

Она подчеркивает: люди подбирают детенышей в лесу, думая, что спасают, а на самом деле крадут их у родителей.

"Очень часто к нам приносят птенчиков-слетков, которых находят на земле. Нам приходится объяснять, что птицы учатся летать. Да, они падают. Пройдите мимо или в крайнем случае отнесите его в кусты. Все боятся, что мать потом птенца не примет. Мы всем объясняем – у птиц нет обоняния, они не чувствуют запах человека, поэтому ничего страшного не случится. На свете есть несколько видов птиц, у которых есть обоняние, но они у нас не водятся. А выкармливать птенцов очень тяжело", - говорит собеседница.

Например, поясняет она, совят нужно кормить мышами – сначала мертвыми, а потом живыми. Их нужно учить летать, как делали бы их матери. Для этого нужно большое помещение, а главное – взрослая сова, которая могла бы стать им наставником.