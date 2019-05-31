Аэропорт "Пулково" усилит меры безопасности во время ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Пулково" усилит меры безопасности и изменит маршрут движения общественного транспорта в преддверии и в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба аэропорта.

"В аэропорту "Пулково" в преддверии и в дни ПМЭФ, с 3 по 9 июня 2019, изменится маршрут движения общественного транспорта и будет работать контрольно-пропускной пункт для автомобилей... Въезд на первую линию привокзальной площади в зонах прибытия и отправления в обозначенный период возможен только для аккредитованных автомобилей ПМЭФ. После поворота с Пулковского шоссе на подъезде к аэропорту в период ПМЭФ будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств", - говорится в сообщении.

Посадка и высадка пассажиров автобусов №39, №39 Экспресс, маршрутного такси К-39 и бесплатных шаттлов "Пулково" с парковки P4 будет производиться на временной платформе. Вторая линия привокзальной площади и парковочный комплекс аэропорта (зоны Р1, Р2, Р3, Р4), а также бесплатная парковка для встречающих будут работать в обычном режиме.