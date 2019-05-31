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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Аэропорт "Пулково" усилит меры безопасности во время ПМЭФ

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Пулково" усилит меры безопасности и изменит маршрут движения общественного транспорта в преддверии и в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба аэропорта.
"В аэропорту "Пулково" в преддверии и в дни ПМЭФ, с 3 по 9 июня 2019, изменится маршрут движения общественного транспорта и будет работать контрольно-пропускной пункт для автомобилей... Въезд на первую линию привокзальной площади в зонах прибытия и отправления в обозначенный период возможен только для аккредитованных автомобилей ПМЭФ. После поворота с Пулковского шоссе на подъезде к аэропорту в период ПМЭФ будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Посадка и высадка пассажиров автобусов №39, №39 Экспресс, маршрутного такси К-39 и бесплатных шаттлов "Пулково" с парковки P4 будет производиться на временной платформе. Вторая линия привокзальной площади и парковочный комплекс аэропорта (зоны Р1, Р2, Р3, Р4), а также бесплатная парковка для встречающих будут работать в обычном режиме.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Петербургский международный экономический форумПулковоПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургОбщество
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