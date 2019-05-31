Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции республики, или внесение поправок в действующий основной закон.

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Он подчеркнул, что "сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития, в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать". "Я попросил именно специалистов Конституционного суда (Белоруссии - ред.), чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим (предложения - ред.)", - сказал президент.

Ранее во время обращения с посланием к народу и парламенту Лукашенко, говоря о возможных поправках в конституцию, заявил, что главе республики нужно делиться полномочиями с другими ветвями власти, а также пообещал не менять конституцию под себя, что "Лукашенко вроде ушел и не ушел" со своего поста.