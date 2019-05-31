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РИА Новости

Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции республики, или внесение поправок в действующий основной закон.
"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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Он подчеркнул, что "сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития, в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать". "Я попросил именно специалистов Конституционного суда (Белоруссии - ред.), чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим (предложения - ред.)", - сказал президент.
Ранее во время обращения с посланием к народу и парламенту Лукашенко, говоря о возможных поправках в конституцию, заявил, что главе республики нужно делиться полномочиями с другими ветвями власти, а также пообещал не менять конституцию под себя, что "Лукашенко вроде ушел и не ушел" со своего поста.
По его словам, в настоящее время эксперты приступили к анализу возможных изменений в белорусскую конституцию, на следующем этапе планируется подключить к обсуждению этого вопроса общественные организации и партии, которые "реально существуют", чтобы создать выверенный документ для обсуждения на уровне президента. Вместе с тем Лукашенко отметил, что не стоит говорить пока публично о каких-то вариантах предлагаемых изменений, так как еще не выработана даже их концепция. Кроме того, президент пообещал, что само белорусское общество определит, каким должен быть новый основной документ страны.
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