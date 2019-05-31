Косачев заявил, что закон о приостановке ДРСМД прописан хорошо

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закон о приостановке ДРСМД прописан хорошо, обе палаты парламента смогут рассмотреть его в максимально оперативном режиме и принять не позднее 26 июня, полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.

"Я проволочек не ожидаю. Закон, во-первых, по своему содержанию понятный и вряд ли будет вызывать вопросы с этой точки зрения. Но ещё более важно то, что понятна ситуация, она развивается на наших глазах как минимум с февраля этого года на протяжении ряда месяцев, и инициирована она, понятно, не российской стороной", - заявил РИА Новости Косачев.

Он напомнил, что действия американской стороны и с точки зрения соблюдения их обязательств по договору, и с точки зрения "реакции на этот договор", на перспективы его сохранения либо ликвидации "широко известны в общественном мнении, в общественном пространстве, и депутатам, членам Совета Федерации".