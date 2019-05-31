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РИА Новости

В Сальвадоре женщина умерла от сердечного приступа из-за землетрясения

Вчера, 11:02
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Сальвадоре, сообщает издание Solo Noticias со ссылкой на службу спасения.
По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в четверг в 3.30 утра (12.30 мск) магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.
Как сообщает издание, в городе Сан-Мартин в центральной части Сальвадора из-за землетрясения у 42-летней женщины случился сердечный приступ. Она была госпитализирована, но позднее скончалась в больнице. Еще одна женщина получила травмы головы из-за упавшей на нее двери. Она была доставлена в больницу муниципалитета Мехиканос.
По данным спасателей, также в результате землетрясения были повреждены два жилых дома в муниципалитете Сьюдад-Арсе.
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