Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

Целью подписанного меморандума станет развитие научного и клинического сотрудничества в области борьбы с онкологическими заболеваниями, а также реализация совместных программ, направленных на укрепление и развитие передовых технологий лечения онкологических пациентов, обмен научным и клиническим опытом, а также проведение совместных исследований, пояснили в пресс-службе.

"Проблема распространения рака имеет значение для всего мира и поэтому взаимодействие врачей в этой области не должно иметь политических или каких-то других ограничений. Сегодня наши учреждения имеют серьезный опыт в области диагностики, лечения и исследования злокачественных опухолей, и я уверен, что сотрудничество по этим направлениям обязательно будет плодотворным", - сказал Каприн, слова которого приводятся в сообщении.