Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T10:53Z
https://ria.ru/20190531/1555138454.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

Вчера, 10:53
273
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Онкологи из России и Кубы договорились о сотрудничестве: заместитель министра здравоохранения Республики Куба Марсия Кобас Руис и генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн подписали меморандум, сообщила пресс-служба центра радиологии.
"ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Институт онкологии и министерство здравоохранения Республики Куба подписали меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Целью подписанного меморандума станет развитие научного и клинического сотрудничества в области борьбы с онкологическими заболеваниями, а также реализация совместных программ, направленных на укрепление и развитие передовых технологий лечения онкологических пациентов, обмен научным и клиническим опытом, а также проведение совместных исследований, пояснили в пресс-службе.
"Проблема распространения рака имеет значение для всего мира и поэтому взаимодействие врачей в этой области не должно иметь политических или каких-то других ограничений. Сегодня наши учреждения имеют серьезный опыт в области диагностики, лечения и исследования злокачественных опухолей, и я уверен, что сотрудничество по этим направлениям обязательно будет плодотворным", - сказал Каприн, слова которого приводятся в сообщении.
Профессор Сергей Тюляндин
28 мая, 13:24
Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка
320000
Российская академия наукКубаРоссияОбщество
Рекомендуем
Флаги государств СНГ
Киев вновь пропустил заседание премьеров СНГ
РИА
Новости
Киев
Встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, заявили в СНБО Украины
Красный Крест направил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане
Съезд политической партии Альянс зеленых
Минюст решил ликвидировать три партии, давно не участвовавшие в выборах
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск назвал Казахстан ключевым партнером для Евросоюза в Центральной Азии
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев заявил, что закон о приостановке ДРСМД прописан хорошо
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
В Сальвадоре женщина умерла от сердечного приступа из-за землетрясения
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила провести полную инвентаризацию социальных выплат
Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35После катастрофы SSJ в Шереметьево выплатили более 286 миллионов рублей
13:32В подмосковном Чехове потушили горевшие цистерны с топливом
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния