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РИА Новости

Туск назвал Казахстан ключевым партнером для Евросоюза в Центральной Азии

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Казахстан является ключевым партнером для Евросоюза в центральноазиатском регионе, заявил в пятницу председатель Евросовета Дональд Туск.
Туск в пятницу находится с официальным визитом в Казахстане, где он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Казахстан - это ключевой партнер для ЕС в этом регионе, я хотел бы подчеркнуть это своим визитом", - сказал Туск в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Токаевым.
Он рассказал, что в новой стратегии по Центральной Азии предлагается "сформировать более сильное и современное партнерство, углубить сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, цифровых коммуникаций".
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Центральная АзияЕвросоюзДональд ТускКазахстанВ мире
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