Туск назвал Казахстан ключевым партнером для Евросоюза в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Казахстан является ключевым партнером для Евросоюза в центральноазиатском регионе, заявил в пятницу председатель Евросовета Дональд Туск.
Туск в пятницу находится с официальным визитом в Казахстане, где он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Казахстан - это ключевой партнер для ЕС в этом регионе, я хотел бы подчеркнуть это своим визитом", - сказал Туск в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Токаевым.
Он рассказал, что в новой стратегии по Центральной Азии предлагается "сформировать более сильное и современное партнерство, углубить сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, цифровых коммуникаций".