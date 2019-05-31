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РИА Новости

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

Вчера, 10:42
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов губернатора и муниципальных депутатов на 8 сентября этого года, передает корреспондент РИА Новости.
"Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед", - заявил во время заседания спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.
О намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга ранее заявляли, в частности, депутат законодательного собрания Михаил Амосов, депутат Госдумы и народный артист РФ Владимир Бортко, а также лидер фракции "Партия роста" в петербургском парламенте Оксана Дмитриева. Также партия "Яблоко" сообщала о желании участвовать в выборах губернатора Петербурга заместителя председателя партии Николая Рыбакова и руководителя фракции в заксобрании северной столицы Бориса Вишневского. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 мая на встрече с жителями Курортного района объявил, что решил участвовать в выборах главы города.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
30 мая, 22:54
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
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Санкт-ПетербургПолитика
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