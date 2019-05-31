Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов губернатора и муниципальных депутатов на 8 сентября этого года, передает корреспондент РИА Новости.

"Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед", - заявил во время заседания спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.

О намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга ранее заявляли, в частности, депутат законодательного собрания Михаил Амосов, депутат Госдумы и народный артист РФ Владимир Бортко, а также лидер фракции "Партия роста" в петербургском парламенте Оксана Дмитриева. Также партия "Яблоко" сообщала о желании участвовать в выборах губернатора Петербурга заместителя председателя партии Николая Рыбакова и руководителя фракции в заксобрании северной столицы Бориса Вишневского. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 мая на встрече с жителями Курортного района объявил, что решил участвовать в выборах главы города.