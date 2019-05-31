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РИА Новости

В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок

Вчера, 10:35
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе маленький ребенок, погибли, еще двое получили ранения в столкновении двух легковых автомобилей во Владимирской области, сообщило РИА Новости управление МВД по региону.
Авария произошла вечером в четверг на 7 километре автодороги "Владимир-Муром-Арзамас".
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"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2115", - говорится в сообщении УМВД.
В результате ДТП, как отмечает полиция, погибли водитель ВАЗ-2115 и пассажиры - женщина и ребенок 2018 года рождения. Травмы получили также ехавшие в этой машине женщина и несовершеннолетний ребенок. Водитель Chevrolet Lacetti, по данным полиции, не пострадал.
Инспектор ГИБДД
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УМВДChevrolet LacettiВладимирВладимирская областьПроисшествия
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