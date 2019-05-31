В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе маленький ребенок, погибли, еще двое получили ранения в столкновении двух легковых автомобилей во Владимирской области, сообщило РИА Новости управление МВД по региону.

Авария произошла вечером в четверг на 7 километре автодороги "Владимир-Муром-Арзамас".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2115", - говорится в сообщении УМВД.