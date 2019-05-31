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РИА Новости

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский показал фото с тренировки в спортзале президентской администрации.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", — подписал он снимок, который опубликовал в фейсбуке. На фото также запечатлены глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского президента.
На этой неделе стало известно, что из ситуационной комнаты администрации президента исчезли мониторы и серверы. По словам бывшего пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко, техника была арендована на деньги Порошенко, никакой конфиденциальной информации на ней не хранилось, а после "смены власти" ее возвратили арендодателю. Тем не менее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".
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31 мая, 11:13
ИБИван Брынов
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