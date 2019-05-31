Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

На этой неделе стало известно, что из ситуационной комнаты администрации президента исчезли мониторы и серверы. По словам бывшего пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко, техника была арендована на деньги Порошенко, никакой конфиденциальной информации на ней не хранилось, а после "смены власти" ее возвратили арендодателю. Тем не менее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".