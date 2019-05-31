Прах погибших в Приморье китайских туристов вывезут на родину в воскресенье

© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю Пассажирский автобус перевернулся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Тела двух погибших в ДТП с автобусом в Приморье китайских туристов кремируют, их прах вывезут на родину в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Обе семьи (погибших) приняли решение о кремировании тел погибших. Уже в это воскресенье (родственники погибших) планируют вернуться домой", - сказал собеседник.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших выписали, туристы вернулись домой.