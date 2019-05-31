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РИА Новости

Прах погибших в Приморье китайских туристов вывезут на родину в воскресенье

Вчера, 09:31
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© Фото : Управление МВД России по Приморскому краюПассажирский автобус перевернулся в Приморье
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Тела двух погибших в ДТП с автобусом в Приморье китайских туристов кремируют, их прах вывезут на родину в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
"Обе семьи (погибших) приняли решение о кремировании тел погибших. Уже в это воскресенье (родственники погибших) планируют вернуться домой", - сказал собеседник.
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
Вчера, 06:55
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, поместили под домашний арест
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших выписали, туристы вернулись домой.
Возбуждено уголовное дело, водитель помещён под домашний арест.
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