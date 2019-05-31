В Волгограде экстренно сел самолет "Победы" из-за недомогания пассажира

ВОЛГОГРАД, 31 мая - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа", следовавший из Екатеринбурга в Сочи, совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который почувствовал себя плохо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

По словам собеседника агентства, рейс авиакомпании "Победа" Екатеринбург-Сочи экстренно сел в Волгограде в 7.24 утра по местному времени (6.24 мск).

"Решение о посадке было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В Волгограде его осмотрели, а в 8.16 по местному времени самолёт в месте с этим пассажиром вылетел в пункт назначения", - сообщила РИА Новости Голодова.