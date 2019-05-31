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РИА Новости

"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщают СМИ

Вчера, 09:20
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал Tolo News.
Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане. По словам представителя МВД, в результате взрыва погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали.
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Ранее телеканал сообщил со ссылкой на командование американского контингента в Афганистане, что в результате взрыва в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США.
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