Си Цзиньпин хочет обсудить с Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова

"В ходе своего визита в Россию председатель Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с президентом Владимиром Путиным по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая и вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь", денуклеаризации Корейского полуострова и так далее", - сказал посол Китая.

Визит китайского лидера носит статус государственного, так как он станет первым официальным визитом Си Цзиньпина в РФ после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года. Россия и Китай поддерживают традицию взаимных обменов визитами лидеров раз в два года, при этом и президент РФ, и председатель КНР посещают страну-соседа несколько раз в год для участия в международных мероприятиях. Так, в 2018 году Владимир Путин приехал в КНР с государственным визитом, а Си Цзиньпин ездил во Владивосток с рабочим визитом для участия в ВЭФ. В этом году очередь Москвы принимать китайского лидера, тем не менее, президент России в апреле приезжал в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь".