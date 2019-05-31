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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин хочет обсудить с Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова

Вчера, 09:05
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. 26 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. 26 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего госвизита в Россию хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в РФ Ли Хуэй.
Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
30 мая, 06:35
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления
"В ходе своего визита в Россию председатель Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с президентом Владимиром Путиным по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая и вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь", денуклеаризации Корейского полуострова и так далее", - сказал посол Китая.
Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Григорий Зиновьев сообщил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Россию планируется подписание ряда межведомственных и межправительственных соглашений.
Визит китайского лидера носит статус государственного, так как он станет первым официальным визитом Си Цзиньпина в РФ после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года. Россия и Китай поддерживают традицию взаимных обменов визитами лидеров раз в два года, при этом и президент РФ, и председатель КНР посещают страну-соседа несколько раз в год для участия в международных мероприятиях. Так, в 2018 году Владимир Путин приехал в КНР с государственным визитом, а Си Цзиньпин ездил во Владивосток с рабочим визитом для участия в ВЭФ. В этом году очередь Москвы принимать китайского лидера, тем не менее, президент России в апреле приезжал в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Си Цзиньпин
29 мая, 10:15
Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Россию 5-7 июня
100103
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Си ЦзиньпинВладимир ПутинЮжная КореяКитайКНДРРоссия
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