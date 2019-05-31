Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая.
Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку по загривку. "Как назовем?" - с улыбкой спросил он Бердымухамедова. Туркменский лидер развел руками, как бы говоря, что выбор клички остается за новым хозяином. Он уточнил, что щенок породы пятнистый алабай.
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Российскому премьеру передали родословную его нового питомца. "Вот написано: отец - Гарабаш, мать - Аладжа", - прочитал в документах глава правительства. Глядя на то, как щенок добродушно лежит в ногах у Медведева, Бердымухамедов сказал: "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже". "Нашел, нашел!" - смеясь, подтвердил Медведев.
В качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.
"Смотрите, издано Москва - Ашхабад, 39 год. Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический, - сказал глава российского кабмина, вручая подарок. - Причем интересно, что она двуязычная". Бердымухамедов с благодарностью принял книгу. "Это большой подарок, спасибо", - сказал он.