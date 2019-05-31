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РИА Новости

Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о том, что Россия нарушила мораторий на ядерные испытания.
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", - сказал Лавров журналистам в Токио.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". На фоне скандала ему пришлось подать в отставку. Позднее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что девушка оказалась специально нанятой студенткой из Боснии и Герцеговины.
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Сергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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