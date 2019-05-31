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РИА Новости

Выплаты клиентам Кемсоцинбанка начнутся не позже 14 июня

Вчера, 07:56
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выплаты вкладчикам кемеровского Кемсоцинбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 14 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 14 июня 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кемсоцинбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Банк России с 31 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка. Как сообщил регулятор, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности банка принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала.
Банк осуществлял схемные операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц.
Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.
Кемсоцинбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 320-е место в банковской системе РФ.
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