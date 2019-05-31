Выплаты клиентам Кемсоцинбанка начнутся не позже 14 июня

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выплаты вкладчикам кемеровского Кемсоцинбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 14 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 14 июня 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кемсоцинбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 31 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка. Как сообщил регулятор, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности банка принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала.

Банк осуществлял схемные операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц.

Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.