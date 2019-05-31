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РИА Новости

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Вчера, 07:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области взорвали по личному приказу президента Петра Порошенко, заявила в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон. — Прим. ред.)", — сказала она.
По ее словам, об этом знали главный военный прокурор Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко.
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Савченко добавила, что в момент, когда начались взрывы, находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами.
Депутат утверждает, что тогда подходило время отчета и проверки боевой готовности складов, так что отчетность уже нельзя было подделать.
"Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть", — подчеркнула она.
За последние несколько лет на Украине неоднократно горели склады с боеприпасами. Пожар в Балаклее случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрывов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Чуть более чем через год, в мае 2018-го, этот склад загорелся снова.
Еще один масштабный пожар с последующей детонацией боеприпасов произошел в сентябре 2017 года на складе в Калиновке (Винницкая область). А последний такой случай имел место в октябре 2018-го, тогда загорелся военный склад в Черниговской области.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоВ мире
Популярные комментарии
Всу торговали оружием с ополченцами Донбасса.Теперь в Донбассе отлично подготовленная,мотивированная и хорошо вооруженная армия,примерно до 40000 штыков.Пусть только сунутся к ним )))))))
31 мая, 08:31
44404 404
3811002
Это и так было ясно как божий день..для этого не нужно иметь семь пядей во лбу...чтобы понять происходящее.....
31 мая, 07:36
сергей гриньков
3320001
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