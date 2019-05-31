Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области взорвали по личному приказу президента Петра Порошенко, заявила в эфире телеканала " Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области взорвали по личному приказу президента Петра Порошенко, заявила в эфире телеканала " 112 Украина " депутат Верховной рады Надежда Савченко.

"На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон. — Прим. ред.)", — сказала она.

По ее словам, об этом знали главный военный прокурор Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко.

Савченко добавила, что в момент, когда начались взрывы, находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами.

Депутат утверждает, что тогда подходило время отчета и проверки боевой готовности складов, так что отчетность уже нельзя было подделать.

"Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть", — подчеркнула она.

За последние несколько лет на Украине неоднократно горели склады с боеприпасами. Пожар в Балаклее случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрывов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Чуть более чем через год, в мае 2018-го, этот склад загорелся снова.