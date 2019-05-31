Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T07:02Z
https://ria.ru/20190531/1555132098.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152878/59/1528785902_0:0:1496:842_1036x0_80_0_0_f48ee276ee41353c076436aaec90efbf.jpg
РИА Новости

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Вчера, 07:02
42329
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Катер "Кентавр" ВМС Украины
Катер Кентавр ВМС Украины
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Катер "Кентавр" ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ходе заводских испытаний у десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" ВМС Украины выявили несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям. Соответствующее сообщение разместили на странице "Флот Украины" в Facebook.

"Над этим будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера", — заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.

Через некоторое время после публикации замечание о скорости со страницы в фейсбуке исчезло, однако информация сохранилась в истории редактирования.
Скриншот Facebook-страницы "Флот Украины"
Скриншот Facebook-страницы Флот Украины
Скриншот Facebook-страницы "Флот Украины"
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно".
Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.
Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море. Архивное фото
3 октября 2018, 04:12
На Украине заявили о "невидимости" бронекатеров для российского флота
2838452417
Ситуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В российском Североморске горит эсминец "Гремящий" - теперь будет "Горящий")) В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".
31 мая, 07:35
bbbarmalej barmaleic
3010199
Это списанный корабль, утиль. Аккурат обгорит для чермета.
31 мая, 07:54
uuruss
5620004
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
РИА
Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял слова про "свободный" американский газ
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
Россиянам сократят новогодние каникулы
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремели взрывы в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
Лента новостейМолния