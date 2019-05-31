Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ходе заводских испытаний у десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" ВМС Украины выявили несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям. Соответствующее сообщение разместили на странице "Флот Украины" в В ходе заводских испытаний у десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" ВМС Украины выявили несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям. Соответствующее сообщение разместили на странице "Флот Украины" в Facebook

"Над этим будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера", — заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.

Через некоторое время после публикации замечание о скорости со страницы в фейсбуке исчезло, однако информация сохранилась в истории редактирования.

Скриншот Facebook-страницы "Флот Украины" Скриншот Facebook-страницы "Флот Украины"

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно".