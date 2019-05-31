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РИА Новости

Трутнев прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ

Вчера, 06:03
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам после стыковки моста Благовещенск-Хэйхэ, что трансграничный переход - это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России и страну в целом.
"Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны", - сказал Трутнев.
В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что мост - "точка роста" для региона.
"Этот мост - точка роста для Амурской области, у нас есть планы по развитию предмостовой территории, распространения сюда режима территории опережающего развития. Наше конкурентное преимущество - это сельское хозяйство, продукты переработки. У нас экспорт (в КНР) за прошлый год по соевым бобам составил почти 400 тысяч тонн, из миллиона тонн сои, выращенной здесь, 40% мы отправили в Китай. Благодаря строительству моста экспорт увеличится", - сказал Орлов.
Также, по его словам, мост важен для газохимических проектов, реализуемых в Амурской области.
"Это ГПЗ и в перспективе строящийся газохимический комплекс. Там сегодня планируется порядка 1,5 миллиона тонн полиэтилена, это тоже экспортноориентированный продукт. Транспортная инфраструктура имеет принципиально важное значение", - отметил губернатор Приамурья.
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Вчера, 05:37
Мост Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в апреле 2020 года
Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов, ввод моста в эксплуатацию должен состояться в 2019 году.
В церемонии стыковки с российской стороны принял участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов, директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур Хэйлунцзян" Евгений Корольков.
Во время церемонии стыковки на середине реки Амур, по которой проходит российско-китайская граница, стояли сторожевые катера двух стран.
Строители двух стран установили на замыкающем блоке болты и доложили об успешной стыковке. Со сторожевых катеров запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.
По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительства ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года". Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.
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Юрий ТрутневКитайРоссияЭкономика
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