Трутнев прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам после стыковки моста Благовещенск-Хэйхэ, что трансграничный переход - это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России и страну в целом.

"Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны", - сказал Трутнев.

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что мост - "точка роста" для региона.

"Этот мост - точка роста для Амурской области, у нас есть планы по развитию предмостовой территории, распространения сюда режима территории опережающего развития. Наше конкурентное преимущество - это сельское хозяйство, продукты переработки. У нас экспорт (в КНР) за прошлый год по соевым бобам составил почти 400 тысяч тонн, из миллиона тонн сои, выращенной здесь, 40% мы отправили в Китай. Благодаря строительству моста экспорт увеличится", - сказал Орлов.

Также, по его словам, мост важен для газохимических проектов, реализуемых в Амурской области.

"Это ГПЗ и в перспективе строящийся газохимический комплекс. Там сегодня планируется порядка 1,5 миллиона тонн полиэтилена, это тоже экспортноориентированный продукт. Транспортная инфраструктура имеет принципиально важное значение", - отметил губернатор Приамурья.

Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов, ввод моста в эксплуатацию должен состояться в 2019 году.

В церемонии стыковки с российской стороны принял участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов, директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур Хэйлунцзян" Евгений Корольков.

Во время церемонии стыковки на середине реки Амур, по которой проходит российско-китайская граница, стояли сторожевые катера двух стран.

Строители двух стран установили на замыкающем блоке болты и доложили об успешной стыковке. Со сторожевых катеров запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.

По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Строительства ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.