Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

"Несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло три недели в японо-российских отношениях наметились положительные сдвиги. 13 мая после 9-летнего перерыва была возобновлена работа японо-российского совета губернаторов, восемь губернаторов – рекордное число – посетили Россию. 15 мая состоялся визит в Японию заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с насыщенной программой. Приветствую тот факт, что в преддверии визита (президента России Владимира) Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты", - сказал Коно.