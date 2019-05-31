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РИА Новости

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Вчера, 05:23
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
"Несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло три недели в японо-российских отношениях наметились положительные сдвиги. 13 мая после 9-летнего перерыва была возобновлена работа японо-российского совета губернаторов, восемь губернаторов – рекордное число – посетили Россию. 15 мая состоялся визит в Японию заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с насыщенной программой. Приветствую тот факт, что в преддверии визита (президента России Владимира) Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты", - сказал Коно.
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