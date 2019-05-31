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РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Вчера, 04:43
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 мая лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк", рег. № 96, г. Кемерово", - говорится в сообщении.
По объему активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 319-е место в банковской системе РФ.
Флаг на здании Центрального банка РФ
15 мая, 11:29
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