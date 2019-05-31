Васильева прокомментировала возможность отказа от "шестидневки" в школах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Школы вправе самостоятельно выбирать между пятидневной или шестидневной учебной неделей считает министр просвещения Ольга Васильева.
Однако, по ее мнению, углубленное изучение предметов возможно только при "шестидневке".
Министр добавила, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы и с "пятидневкой".
Ранее депутат Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной учебной недели и провести по этому вопросу в каждом регионе "общероссийский школьный референдум".