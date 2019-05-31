Васильева прокомментировала возможность отказа от "шестидневки" в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время круглого стола в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Школы вправе самостоятельно выбирать между пятидневной или шестидневной учебной неделей считает министр просвещения Ольга Васильева.

Однако, по ее мнению, углубленное изучение предметов возможно только при "шестидневке".

Министр добавила, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы и с "пятидневкой".