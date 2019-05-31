МИД Мексики: новое соглашение с США и Канадой может удвоить инвестиции

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в четверг, что ратификация нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой может дать стране удвоение иностранных инвестиций.

В четверг вечером сенат Мексики сообщил, что начал процесс рассмотрения текста соглашения для его ратификации. На церемонии вручения текста в сенате присутствовал и министр Эбрард.

"Мы предполагаем, что, не преувеличивая, в этом году мы сможем вдвое увеличить иностранные инвестиции, потому что с ратификацией соглашения мы ожидаем многих решений. Стремительно снизится неуверенность, связанная с введением односторонних пошлин", - заявил Эбрард.

Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки, ВВП которых составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.

Объем иностранных инвестиций в Мексике составил в 2018 году почти 32 миллиарда долларов, что на 6,4% было больше показателей 2017 года, по данным министерства экономики страны.