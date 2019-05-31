Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T03:05Z
https://ria.ru/20190531/1555130575.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

МИД Мексики: новое соглашение с США и Канадой может удвоить инвестиции

Вчера, 03:05
248
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мекика
Мекика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мекика. Архивное фото
МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в четверг, что ратификация нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой может дать стране удвоение иностранных инвестиций.
В четверг вечером сенат Мексики сообщил, что начал процесс рассмотрения текста соглашения для его ратификации. На церемонии вручения текста в сенате присутствовал и министр Эбрард.
"Мы предполагаем, что, не преувеличивая, в этом году мы сможем вдвое увеличить иностранные инвестиции, потому что с ратификацией соглашения мы ожидаем многих решений. Стремительно снизится неуверенность, связанная с введением односторонних пошлин", - заявил Эбрард.
Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки, ВВП которых составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.
Объем иностранных инвестиций в Мексике составил в 2018 году почти 32 миллиарда долларов, что на 6,4% было больше показателей 2017 года, по данным министерства экономики страны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой - USMCA. Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA (T-MEC в Мексике). Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
Доллары США
Вчера, 02:45
Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары
000000
КанадаМексикаСШАЭкономика
Рекомендуем
Доллары США
Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары
РИА
Новости
Сирия
Арабские страны осудили вмешательство Ирана в кризис в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Иран
Арабские страны заявили о единстве перед лицом иранских угроз
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас отверг придуманный США план решения палестинской проблемы
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
"Оппозиционная платформа" готова помочь с мирным процессом на Украине
Сергей Цеков
В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие
Из центра размещения на границе Мексики и США сбежали более 60 кубинцев
Иран
Арабские страны обвинили Иран в поставках ракет хуситам в Йемен
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности
Пуск новой российской термоядерной установки планируется на конец 2020 года
Международная космическая станция
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
ВЦИОМ: половина россиян против необычных имен для детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремели взрывы в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
Лента новостейМолния